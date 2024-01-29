29 января 2024, 22:29
Прокуратура Подмосковья организовала проверку из-за трещины в фасаде дома в Пересвете
Прокуратура Московской области организовала проверку после появления трещины на фасаде многоквартирного дома, расположенного на Октябрьской улице в Пересвете. Жильцы дома оперативно эвакуированы и временно размещены в ДК «Космос».
В ходе проверки специалисты Сергиево-Посадской городской прокуратуры установят причины произошедшего, а также дадут оценку исполнения требований федерального законодательства, которым регламентируется порядок содержания и ремонта дома.
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Кроме того, сотрудники прокуратуры проконтролируют соблюдение жилищных прав граждан многоквартирного дома.
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Сергиев Посад
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