Подмосковье 29 января 2024, 22:29 Прокуратура Подмосковья организовала проверку из-за трещины в фасаде дома в Пересвете Прокуратура Московской области

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Прокуратура Московской области организовала проверку после появления трещины на фасаде многоквартирного дома, расположенного на Октябрьской улице в Пересвете. Жильцы дома оперативно эвакуированы и временно размещены в ДК «Космос».

В ходе проверки специалисты Сергиево-Посадской городской прокуратуры установят причины произошедшего, а также дадут оценку исполнения требований федерального законодательства, которым регламентируется порядок содержания и ремонта дома.

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Кроме того, сотрудники прокуратуры проконтролируют соблюдение жилищных прав граждан многоквартирного дома.

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