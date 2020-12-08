Главой подмосковной Электростали стала Инна Волкова

Совет депутатов избирает главу округа из претендентов, представленных конкурсной комиссией. Утвержденный кандидат возглавит местную администрацию.

«Седьмого декабря 2020 года в городском округе Электросталь Московской области состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избрана Волкова Инна Юрьевна», — сообщила пресс-служба ведомства.

Летом глава округа Владимир Пекарев сложил с себя полномочия. С 3 июня временно исполняющим его обязанности назначили Инну Волкову. Прежде она занимала должность первого заместителя главы администрации Электростали.

Владимир Пекарев сложил полномочия по собственному желанию. Он занимал пост главы округа с декабря 2016 года.