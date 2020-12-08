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    08 декабря 2020, 10:18

    Главой подмосковной Электростали стала Инна Волкова

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье избрали главу городского округа Электросталь. Депутаты муниципалитета единогласно проголосовали за Инну Волкову. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления территориальной политики региона.
    Главой подмосковной Электростали стала Инна Волкова | Изображение 1

    Совет депутатов избирает главу округа из претендентов, представленных конкурсной комиссией. Утвержденный кандидат возглавит местную администрацию.

    «Седьмого декабря 2020 года в городском округе Электросталь Московской области состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избрана Волкова Инна Юрьевна», — сообщила пресс-служба ведомства.

    Летом глава округа Владимир Пекарев сложил с себя полномочия. С 3 июня временно исполняющим его обязанности назначили Инну Волкову. Прежде она занимала должность первого заместителя главы администрации Электростали.

    Владимир Пекарев сложил полномочия по собственному желанию. Он занимал пост главы округа с декабря 2016 года.