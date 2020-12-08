08 декабря 2020, 10:18
Главой подмосковной Электростали стала Инна Волкова
В Подмосковье избрали главу городского округа Электросталь. Депутаты муниципалитета единогласно проголосовали за Инну Волкову. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления территориальной политики региона.
Совет депутатов избирает главу округа из претендентов, представленных конкурсной комиссией. Утвержденный кандидат возглавит местную администрацию.
«Седьмого декабря 2020 года в городском округе Электросталь Московской области состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избрана Волкова Инна Юрьевна», — сообщила пресс-служба ведомства.
Летом глава округа Владимир Пекарев сложил с себя полномочия. С 3 июня временно исполняющим его обязанности назначили Инну Волкову. Прежде она занимала должность первого заместителя главы администрации Электростали.
Владимир Пекарев сложил полномочия по собственному желанию. Он занимал пост главы округа с декабря 2016 года.