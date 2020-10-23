Соблюдение санитарных норм проверили на предприятиях и в магазинах Электростали

В Электростали проверили, как предприятия соблюдают меры безопасности на фоне коронавируса. Осмотрели и магазины, аптеки, торговые центры, салоны красоты. Все точки регулярно отслеживают заместители главы округа.

Они проверяют нормы безопасности. Во время последнего рейда первым объектом стала аптека. Как оказалось, масочный режим там соблюдают лишь формально, даже несмотря на достаточное количество средств защиты по приемлемой цене.

Следующая точка инспекции — один из местных супермаркетов. На входе установлены санитайзеры, а все продавцы работают в масках и перчатках. Средств индивидуальной защиты хватает на всех.

А в одном из салонов красоты — идеал дисциплины. Изначально кажется, что оказался в медицинском центре. Вокруг чистота, на входе измеряют температуру. Посетителям предлагают бахилы и маски с перчатками. Прием клиентов ведут строго по записи.

Ежедневно заместители главы администрации округа проверяют соблюдение масочного режима. Это касается как магазинов, так и школ или строек, сообщила временно исполняющая полномочия главы округа Инна Волкова.

Конечно, мне хочется подчеркнуть, что важны общая дисциплинированность и следование четким указаниям врачей. Необходимо беречь себя — это в первую очередь. А беречь себя мы можем только тогда, когда, например, носим и маски Инна Волкова.

Если меры безопасности нарушены, предприятия могут получить штрафы и даже запрет на работу. По мнению Волковой, проверки еще больше мотивируют соблюдать профилактику коронавируса.