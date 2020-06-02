02 июня 2020, 16:45
Временно исполняющим полномочия главы Электростали назначена Инна Волкова
Глава городского округа Электросталь Владимир Пекарев сложил с себя полномочия. Временно исполняющим обязанности главы округа назначена Инна Волкова.
2 июня 2020 года глава городского округа Электросталь Владимир Пекарев сложил полномочия по собственному желанию. Он занимал пост главы округа с декабря 2016 года.
Временно исполнять обязанности главы округа с 3 июня будет Инна Юрьевна Волкова. Ранее она занимала должность первого заместителя главы администрации городского округа Электросталь.