    02 июня 2020, 16:45

    Временно исполняющим полномочия главы Электростали назначена Инна Волкова

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Глава городского округа Электросталь Владимир Пекарев сложил с себя полномочия. Временно исполняющим обязанности главы округа назначена Инна Волкова.
    Временно исполняющим полномочия главы Электростали назначена Инна Волкова | Изображение 1

    2 июня 2020 года глава городского округа Электросталь Владимир Пекарев сложил полномочия по собственному желанию. Он занимал пост главы округа с декабря 2016 года.

    Временно исполнять обязанности главы округа с 3 июня будет Инна Юрьевна Волкова. Ранее она занимала должность первого заместителя главы администрации городского округа Электросталь.