Жители одного из домов на улице Ялагина в Электростали жалуются на запах от мусоропровода. С этой проблемой они пришли на встречу с врио главы округа.

«Конечно, на лучший результат мы надеемся, потому что все-таки нас услышали. Проблема давняя. Жильцы скооперировались, один в поле не воин. Мы сейчас все вышли и надеемся на решение нашей ситуации», — делится местная жительница Анна Ращупкина.

Как обычно бывает на открытых встречах, одним вопросом все не ограничилось. Жители попросили благоустроить территорию вокруг дома — во дворе нужна детская площадка и дополнительные парковочные места. Администрация все пожелания рассмотрит.

«Всегда бывают встречи конструктивные. Все абсолютно жалобы, которые поступают от жителей, берутся на контроль», — отметила врио главы городского округа Электросталь Инна Волкова.

Помимо жителей дома на улице Ялагина, с просьбами обратились проживающие на улице Мира. Самыми активными оказались мамы — им негде гулять с колясками. Также здесь не хватает парковочных мест.

«Хотелось бы, чтобы детская площадка была для детей и парковочные места тоже присутствовали», — говорит местная жительница Евгения Грачева.

Эти объекты инфраструктуры уже скоро появятся здесь — двор включен в программу благоустройства на следующий год.