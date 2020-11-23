Жители подмосковного Королева высказались против строительства торгового павильона на месте сквера. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил выполнить желание населения и не трогать территорию.

Участок земли на проспекте Космонавтов в Королеве отдали под строительство в 2016 году по аукциону. Но жители стали выходить по 10-35 человек на защиту сквера. По словам главы Королева Александра Ходырева, для возведения здания есть все законные основания и нет ни одного нарушения.

«Она (земля — прим. ред.) с домом не связана, это не сквер — через дорогу находится земельный участок. Если мы сегодня будем отыгрывать назад, то человек, получив разрешение на строительство, говорит: „А кто мне компенсирует расходы?“» — заявил Ходырев.

В свою очередь губернатор предложил отдать 10 миллионов или предоставить другой участок под торговый павильон.

«Если 35 человек, жителей этого дома, говорят, что им не нужен торговый павильон, [то] малый бизнес, среднее и крупное [предпринимательство] развиваем в другом месте. Или договариваемся с жителями, или одно из двух. То, что аукцион был проведен в 2016 году, — это одна история. Жители не хотят — точка», — отметил Воробьев.

Поэтому отдайте деньги, как по закону положено. Уйдите из этого сквера, оставьте его в покое Андрей Воробьев.

Кроме того, глава региона предложил направить в город министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, чтобы тот привел сквер в порядок. А торговый центр можно построить в другом месте при необходимости, заключил Воробьев.