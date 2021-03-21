Лесные массивы благоустроят в городах Подмосковья с учетом мнения жителей

В Московской области благоустраивают не только парки, но и лесные массивы. Все это происходит с учетом пожеланий местных жителей, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Огромное количество людей будет отдыхать в Подмосковье. Мы активно занимаемся не только благоустройством парков, но и лесопарковых зон. У нас большая программа в Подмосковье по благоустройству лесных массивов, которые находятся в городах: Мытищи, Подольск, Красногорск, Одинцово, <…> Коломна и Раменское, Жуковский», — заявил глава региона и добавил, что в каждом городе есть программа подготовки к дальнейшему благоустройству мест, где люди гуляют.

По словам Воробьева, самое главное перед благоустройством — уделить время местным жителям и спросить, что именно должно измениться в том или ином сквере или парке, как лучше облагородить набережную, какие тротуары уложить.

«Я настраиваю глав [городских округов], чтобы была очень активная коммуникация, чтобы мы строили то, чего ждет житель, а не то, что нарисовал талантливый архитектор. Всегда это лучше проговорить, посоветоваться. Люди там живут, им виднее», — отметил глава Московской области.

По вопросу благоустройства власти активно общаются с людьми и советуются с ними. В начале марта Андрей Воробьев на заседании с зампредами обозначил задачи по благоустройству дворов и общественных пространств в регионе. Он отметил, что центральные улицы городов тоже должны радовать глаз.