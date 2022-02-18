Глава Истры Татьяна Витушева выступила с ежегодным обращением к жителям

Татьяна Витушева выступила с ежегодным обращением к жителям городского округа Истра. Лейтмотивом выступления главы округа стало «Прямое общение с людьми».

Источник фото: телеканал «360»

Отчет Витушевой начался с блока экономики. Собственный доход муниципалитета в 2021-м увеличился по сравнению с предыдущим годом на 700 миллионов рублей. Бюджет был и остается социально ориентированным.

«Данные средства направлены на благоустройство общественных территорий, а также на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы наших образовательных учреждений, содержание и ремонт дорог», — сообщила Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Особое внимание в обращении глава округа уделила здравоохранению. От коронавирусной инфекции привиты более 80 тысяч человек, а вакцинацией против гриппа охвачены более 73 тысяч человек, что составляет 100% от плана.

В округе провели ремонт Истринской и Дедовской подстанций скорой медицинской помощи, открыли после капремонта амбулаторию поселка Гидроузла, приобрели новое оборудование и автомобили.

«Что же касается планов на 2022 год, то уже включено в программу капитального ремонта две поликлиники — Новопетровская и взрослая поликлиника Истринской больницы. Кроме того, будет проведен текущий ремонт пяти ФАПов — Румянцевского, Курсаковского, Деньковского, Духанинского и ФАПа в поселке Северный», — рассказала глава Истры Татьяна Витушева.

Следующей важной темой обращения стало образование. В 19 школах и 12 детских садах проведены ремонты кровли, пищеблоков, санузлов, групповых и кабинетных помещений. В 2021-м было начато строительство двух школ — на 825 мест в микрорайоне «Восточный» и на 300 мест в деревне Красный поселок.

Источник фото: телеканал «360»

В 2022-м в Истре приступят к строительству школы на 1100 мест в селе Павловская Слобода, а также пристройки на 250 мест к Покровской школе, будет завершено возведение пристройки на 400 мест в поселке Глебовский.

Также в округе в 2021-м проделали большую работу в сфере ЖКХ — открыли станцию обезжелезивания на ВЗУ в поселке Снегири. Чистую воду теперь получают более 4 тысяч жителей округа.

Источник фото: телеканал «360»

«Говоря про планы, в 2022 году мы установим 11 станций обезжелезивания на сельских водозаборных узлах. Мы также планируем в 2022 году провести ремонт ВЗУ № 2 в городе Дедовске, тем самым обеспечим более 8 тысяч дедовчан чистой питьевой водой», — сказала глава г. о. Истра.

Еще одна важная тема — это решение проблем обманутых дольщиков. В самых ближайших планах ввести в эксплуатацию три проблемных объекта в жилищных комплексах «Метелица», «Сказка» и «Новоснегиревский».

«По микрорайону „Восточный“ — достраивать будем 7 домов, а по 5 домам, строительство которых даже не начиналось, дольщикам выплачены компенсации. Такая же ситуация и в отношении ЖК „Малая Истра“. Там произведены выплаты компенсаций по семи домам и на дострой определены восемь домов», — сообщила Татьяна Витушева.

В 2021 году произошел бум по благоустройству — в Истре появилось пять губернаторских детских площадок, благоустроили 23 двора, муниципальный пляж, детский автогородок, провели реконструкцию Истринского городского парка, благоустроили улицу Пятнадцати лет комсомола.

Источник фото: телеканал «360»

Отдельно глава Истры остановилась на теме культуры. В 2021 году удалось оснастить музыкальные образовательные учреждения новыми музыкальными инструментами.

«В 2022 в рамках реализации муниципальной программы „Культура“ будет произведен ремонт кровли, крыльца, фойе, спортивного зала в Новопетровском ДК. Ремонт коснется и других учреждений культуры: в Рождественском ДК, например, проведут ремонт зрительного зала, хореографического зала. А в Павловском ДК — ремонт кровли», — рассказала Татьяна Витушева.

Яркими и запоминающимися в 2021 году стали культурно-массовые и патриотические мероприятия. Это и первый в истории Истры Парад Победы, масштабный фестиваль фейерверков с 3D шоу, а также уже ставшие традиционными праздники поселков, деревень и дни городов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе наблюдается беспрецедентный рост численности населения за последние 10 лет. Поэтому властям необходимо быстро обеспечивать стремительные перемены — строить дома, школы и поликлиники.