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    18 февраля 2022, 15:11

    Велодорожки, кафе и детская площадка появятся в парке «Соколка» в Истре

    Парк «Соколка» в Истре благоустроят в 2023 году

    Анастасия Аброськина

    Парк «Соколка» в Истре благоустроят в следующем году. Там появятся кафе, лыжня, велодорожки, спортивная и детская площадки. Установят фонари и откроют пункты для проката инвентаря.

    Велодорожки, кафе и детская площадка появятся в парке «Соколка» в Истре | Изображение 1

    Акцент сделают на том, чтобы отдых был интересным в любое время года. Активности предусмотрят как для взрослых, так и для детей.

    Глава городского округа Истра Татьяна Витушева рассказала, что благоустройство выполнят по современным стандартам.

    Для нас важно, что благоустройство пройдет с минимальным вмешательством в природу

    Татьяна Витушева.

    Помимо «Соколки», благоустроят еще парк «Фабричный» в Дедовске. Он находится за местным домом культуры.

    Там планируют установить современную детскую площадку и сделать зону фуд-корта. Территория парка примечательна и тем, что именно на ней впервые в Истре появился детский автогородок.

    Он имитирует улицы настоящего города с проезжей частью, где расположены дорожные знаки, разметка, пешеходные переходы, светофоры.

    По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу». Благоустроили уже девять лесопарков.

    Масштабные планы и на ближайшие годы. Еще 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.