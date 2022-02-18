Велодорожки, кафе и детская площадка появятся в парке «Соколка» в Истре
Парк «Соколка» в Истре благоустроят в 2023 году
Парк «Соколка» в Истре благоустроят в следующем году. Там появятся кафе, лыжня, велодорожки, спортивная и детская площадки. Установят фонари и откроют пункты для проката инвентаря.
Акцент сделают на том, чтобы отдых был интересным в любое время года. Активности предусмотрят как для взрослых, так и для детей.
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева рассказала, что благоустройство выполнят по современным стандартам.
Для нас важно, что благоустройство пройдет с минимальным вмешательством в природу
Татьяна Витушева.
Помимо «Соколки», благоустроят еще парк «Фабричный» в Дедовске. Он находится за местным домом культуры.
Там планируют установить современную детскую площадку и сделать зону фуд-корта. Территория парка примечательна и тем, что именно на ней впервые в Истре появился детский автогородок.
Он имитирует улицы настоящего города с проезжей частью, где расположены дорожные знаки, разметка, пешеходные переходы, светофоры.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу». Благоустроили уже девять лесопарков.
Масштабные планы и на ближайшие годы. Еще 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.