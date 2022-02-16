Истринские школьники оценили качество питания в столовых

Школьники Истры оценили качество питания в столовых своих учебных заведений. Итоги голосования подводят каждый день, а результат влияет на составление меню.

Учащиеся школ в Истре после каждого приема пищи теперь участвуют в голосовании. В столовых для этого установили специальные урны. Ребята могут выразить свое мнение о школьном меню.

«Детки после того как поели, организованно подходят. У нас заготовлены жетончики. Зеленые и красные. Сделали анимационные, чтобы детям было интересно, приятно проголосовать», — рассказала педагог-организатор Валерия Степанова.

Школьники выбирают между «нравится» или «не нравится». Качество школьных блюд уже одобрили более 90% учеников. Результат голосования влияет на составление меню на последующие учебные дни.

«Самая главная цель этого голосования — контроль за меню. Для того, чтобы сделать его более приятным для детей. Но вместе с тем соблюсти тот баланс, когда не только приятно, но еще и полезно», — отметила директор Истринского лицея Ольга Оличева.

В учебном заведении стараются угодить всем школьникам. Если у кото-то аллергия на какой-то продукт или он просто не нравится, то всегда находят альтернативу.

«Прислушиваемся обязательно. Мы для этого здесь и работаем. Но чтобы что-то конкретно не нравилось, еще не сталкивалась. Но в любом случае какие-то их пожелания мы, конечно, выполняем. Обязательно», — подчеркнула заведующая производством Марина Кошелькова.

Родители учеников тоже могут выразить свое мнение. Сделать это можно через личный кабинет на школьном портале. Офлайн-голосование для школьников продлится еще несколько дней во всех школах округа.