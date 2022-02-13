«Прекрасно, когда люди выбирают Подмосковье». Воробьев рассказал об активном развитии региона

За последние 10 лет в Московской области отмечают беспрецедентный рост численности населения. Власти должны обеспечивать перемены быстро, строить дома, школы, детские сады и поликлиники. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в передаче «Неделя в городе» в эфире телеканала «Россия 1».

Ни одна волна коронавируса не повлияла на темпы строительства в Московской области, где только в прошлом году сдали 9,5 миллиона квадратных метров жилья.

Подмосковье очень активно развивается, отметил Воробьев. Города растут благодаря новым микрорайонам, где одновременно с высотками строятся школы и детские сады.

«Наш регион очень активно развивается. Это беспрецедентный рост численности. Мы, допустим, в Красногорске 10 лет назад имели 190 тысяч жителей, сейчас — полмиллиона. В Одинцово имели 340 [тысяч], а сейчас 700 [тысяч]. То же самое в Балашихе. Вы скажете, растут только примкадные территории. Да, наиболее активно. Но Серпухов тоже почти вырос в два раза. Истра выросла в два раза. И все это заставляет нас учиться работать и обеспечивать перемены очень быстро», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что если 10 лет назад в Подмосковье было 620 тысяч школьников, то в этом году 1 сентября их будет уже больше миллиона.

«Мы стараемся. Мы каждый год строим в среднем 25 школ, если усреднить. Это такой непрекращающийся процесс. Это все развитие, это все прекрасно, когда люди выбирают Подмосковье», — сказал Воробьев.