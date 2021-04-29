Глава городского округа Истра Татьяна Витушева выступила с ежегодным отчетом

Ежегодный отчет главы прошел в городском округе Истра. Татьяна Витушева рассказала о том, какие планы удалось воплотить в жизнь в 2020, с какими трудностями столкнулись и что еще предстоит сделать. Главный акцент выступления был сделан на пандемии.

Медицина

«Основная нагрузка легла на плечи наших врачей и медицинских работников, которые с первого дня и по настоящее время продолжают бороться за жизни людей», — сказала глава г. о. Истра Татьяна Витушева.

Тема здравоохранения в 2020-м стала одной из ключевых, отметила Витушева. Округ активно включился в борьбу с коронавирусной инфекцией. За год сделано многое, но останавливаться на достигнутом не собираются.

Остается важный вопрос строительства больничного комплекса в Истре, земельный участок подобран. По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, решение о строительстве будет рассмотрено в июне этого года правительством Московской области Татьяна Витушева глава г. о. Истра

Поддержка предпринимателей

Далее глава округа в своем выступлении затронула тему экономики. Основной удар пришелся именно на эту сферу, тяжелее всего пришлось малому бизнесу, но он устоял. Во многом и благодаря муниципальной поддержке, добавила Татьяна Витушева.

«В 2020 году в рамках исполнения муниципальной программы „Предпринимательство“ малому бизнесу была предоставлена финансовая поддержка из средств местного бюджета в виде субсидий на частичное возмещение затрат на приобретение оборудования в размере 1 млн рублей», — напомнила Татьяна Витушева.

Также за прошлый год в округе создали больше тысячи трехсот рабочих мест. В этом году планируют создать еще более 700.

Забота о старшем поколении

Следующей темой стала поддержка старшего поколения. Как сообщила Витушева, есть категория людей пожилого возраста от 70 до 80 лет, которые не получают федеральных и региональных льгот, в округе их около двух тысяч человек.

«Я считаю, что мы не можем оставить их без внимания и поддержки и поэтому мною уже поставлена задача о подготовке ежеквартальных выплат этой категории. Уже в этом году мы начнем эти выплаты», — сказала глава г. о. Истра.

Дороги

Еще одна из важнейших тем — развитие дорожной инфраструктуры. В эксплуатацию введен Дедовский путепровод, прорабатывается вопрос организации там безопасного пешеходного перехода. Также разработан проект строительства развязки на пересечении ЦКАД и Волоколамского шоссе. Власти делают все, чтобы минимизировать заторы на дорогах.

Образование дорожных заторов в районе Ново-Иерусалимского монастыря затрудняет движение в Истре. Для решения этой проблемы в прошлом году мы приняли в муниципальную собственность дорогу Бужарово-Глебовский протяженностью более 7 километров, а уже в этом году мы приступили к ее капитальному ремонту Татьяна Витушева глава г. о. Истра

Выполнены и проектные работы по «Южному объезду». На очереди — создание мест отдыха. В этом году реконструируют Истринский парк. Также Татьяна Витушева напомнила, что в 2020 году округ стал победителем всероссийского конкурса«Малые города. Исторические поселения» с концепцией благоустройства одной из центральных улиц Истры — 15 лет Комсомола. В этом году приступят к первому этапу благоустройства этой территории.

Строительство школ

Ведутся работы и по сокращению второй смены в школах округа. В 2020-м открыли школу в деревне Черная, идет строительство пристройки к Глебовской СОШ. И на этом планы не заканчиваются.

Летом мы начинаем строительство школы в микрорайоне Восточный на 825 мест. Уже в этом году в Павловской Слободе запланировано строительство гимназии более чем на 1000 мест. Также в этом году мы начинаем строительство пристройки к Покровской школе и строительство детского сада Татьяна Витушева глава г. о. Истра

Переселение из аварийного жилья. Дольщики

Приступили в округе и к реализации программы по переселению людей из аварийного жилья. 46 семей получили ключи от новых квартир — это в несколько раз больше, чем за предыдущие 4 года. Не забывают и про обманутых дольщиков.

«По ЖК „Малая Истра“ есть предварительные итоги наблюдательного совета Фонда защиты прав дольщиков, по которым 8 домов будут достроены за областной счет до 2023 года, по 7 домам дольщикам в 2021 году вернут деньги за счет федерального бюджета», — уточнила глава г. о. Истра.

Планы масштабные. В этом году планируется обеспечить права около 800 дольщиков по всему округу, в 2022-м — более 1000.

Культура и спорт

Коснулась глава и тем культуры, спорта и туризма. Расходы на ремонт учреждений культуры в прошлом году были увеличены в 5 раз, закуплены музыкальные инструменты и оборудование на 18 миллионов рублей, начата реконструкция стадиона Гучково.

Завершая свое выступление, Татьяна Витушева отметила, что все озвученное — это исполнение планов и пожеланий жителей. И именно на них и будут ориентироваться местные власти.