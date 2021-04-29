«Их просто так не поймаешь». Талантливых репетиторов с частного рынка привлекут в школы Подмосковья

Подмосковье обратится к новому подходу для развития дополнительного образования — секций и кружков. На работу начнут привлекать талантливых специалистов с профильных сайтов и через различные приложения. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал в интервью Станиславу Натанзону на «360».

По словам главы Подмосковья, задача такого подхода — изучить частный рынок и найти самых способных педагогов.

Мы будем штурмовать этот подход, чтобы самые талантливые приходили в школы и уделяли внимание нашим детям Андрей Воробьев.

Речь идет о привлечении специалистов с частного рынка через сайты, приложения и различные агрегаторы. Например, через Profi.ru и YouDo.

«Мы готовы открыть самые востребованные программы. Чтобы, представим себе, одаренный парень, который учит кататься на роликах, смог научить и весь класс», — подчеркнул губернатор.

В процессе поиска таких специалистов можно будет оценить их рейтинги, составленные теми, кто уже прошел обучение.

Это талантливые преподаватели и репетиторы, которых просто так еще не поймаешь. Но как-то нужно. Почему? Потому что они лучшие. У них в системе рейтинга самые высокие оценки. Они лучше других могут тебе объяснить математику или музыку Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, такие специалисты — как правило, молодые ребята. И важно, чтобы они тоже приходили работать в школы.

«Может, должна быть какая-то система вознаграждения. Если лучшие на рынке будут приходить в школы, тогда ребенка не нужно будет водить в какие-то кружки или платить особенные деньги дополнительно, потому что в школе всегда много ребят, которые желают научиться, например, собирать кубик Рубика», — отметил Воробьев.

Это поможет ребятам освоить, помимо основной программы, различные творческие и спортивные навыки. Например, если ребенок захочет научиться кататься на роликах, ему больше не потребуется искать специалиста онлайн, потому что такой будет в его школе.