Глава Дербента поблагодарил губернатора Подмосковья за гуманитарную помощь
«Хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за его помощь Дербенту. Он сам предложил нашему городу руку помощи, попросил прислать список остро необходимых вещей для борьбы с коронавирусом», — говорится на официальной странице главы Дербента.
Буквально за считанные часы после того, как был отправлен список, поступила информация, что груз уже отправляется в Дербент, уточнил Хизри Абакаров. В ближайшие дни здесь ожидают прибытия 200 упаковок «Азитромицина» (250 мг#6), 1200 защитных очков, 1000 респираторов, 2000 защитных многоразовых комбинезонов и 140 пульсоксиметров.
«От себя лично и от всех жителей Дербента, от лица медицинских работников Центральной городской больницы нашего города хочу сказать большое спасибо Андрею Юрьевичу за его готовность быть рядом в трудную минуту и такую своевременную помощь», — поблагодарил Хизри Абакаров.