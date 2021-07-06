Гендиректор «Мособлгаза» объяснил важность социальной газификации

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов в эфире «360» объяснил, как программа «Социальная газификация» поможет людям. Многие смогут бесплатно протянуть к участку газ, хотя раньше это стоило сотни тысяч рублей.

Программа, по словам Баранова, решает проблему последней мили. Газопровод мог зайти в населенный пункт, пройти по улицам, но на новые улицы не заходил.

«И когда житель с этих улиц обращался за газификацией, ему, по сути, нужно было профинансировать строительство газопровода уличного, который мог стать источником для всех жителей этой улицы», — добавил гендиректор «Мособлгаза».

Он отметил, что жителям приходилось в этом случае платить несколько сотен тысяч рублей. Такую сумму мало кто мог найти на газификацию.

«Президент сказал, что житель за это платить не должен. И сейчас в рамках программы губернатор Подмосковья дал поручение незамедлительно приступить к выполнению программы», — добавил Баранов.

Специалисты «Мособлгаза» уже приступили к проектированию и строительству газопроводов внутри населенных пунктов. По словам Баранова, около тысячи человек получили бесплатный газ к границам участка. Также удалось заключить комплексные договоры газификации внутри участков

«На сегодняшний день у нас уже более 230 домовладений. Почти тысяча жителей Подмосковья уже получили не только бесплатный газ к границам участка, но и тепло в домах, совместно с нами реализовав комплексные договоры газификации внутри участков», — рассказал гендиректор организации.