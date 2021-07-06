Жители Подмосковья смогут заключить договор газификации на «Госуслугах»

Комплексный договор газификации домов Подмосковья теперь можно заключить на областном портале госуслуг. Онлайн удастся подать заявку и подписать соглашение о выполнении работы, рассказал глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

По его словам, появился удобный способ заключить договор. Полностью услугу предоставят за 30 дней.

Жители смогут в электронной форме подать заявку на комплексную газификацию своего участка. А договор можно подписать сразу в личном кабинете на портале, не обращаясь в другие инстанции Максим Рымар.

Услуга по заключению комплексного договора газификации доступна на сайте.

Вместе с тем Подмосковье первым приступило к реализации президентской программы «Социальная газификация» — по ней голубым топливом бесплатно обеспечат около 300 тысяч жителей.

Газ бесплатно и без заявки подведут к участкам в населенных пунктах, вошедших в программу. Затем жители Подмосковья смогут подключить свое оборудование.

Это означает, что проведение газа на самом участке платное — для этого нужно оформить заявку на заключение договора. И обратиться за услугой можно онлайн.