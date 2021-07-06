Проект «Социальная газификация» в Подмосковье станет самым масштабным в стране

Президентский проект «Социальная газификация» начали реализовывать в Подмосковье. Область является одним из самых газифицированных регионов в стране, но количество домов, попадающих под программу, станет самым большим в России.

«С одной стороны догазификация для Подмосковья — это проект более сложный и масштабный, чем для других регионов, поскольку в области мы максимально доводили газопроводы до домовладений. Поэтому, общаясь с коллегами из других регионов, мы понимаем, что в Подмосковье количество жителей населенных пунктов, дома которых попадают в программу, — оно самое большое практически», — сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов в эфире «360».

Согласно президентскому проекту «Социальная газификация», трубы к участкам прокладывают бесплатно. В 2021 году в рамках этого проекта газифицируют 1112 населенных пунктов и почти 40 тысяч домов. В Московской области около 300 тысяч жителей ждут, когда им проведут газ.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на газификацию региона выделят дополнительные 15 миллиардов рублей. Это поможет сделать услугу удобной и доступной.