Право каждого на голубое топливо. Ответы на главные вопросы о газификации в Подмосковье

Президентский проект социальной газификации реализуют в Московской области. Право на голубое топливо есть у всех домовладений региона. В течение полутора лет Подмосковье планирует догазифицировать почти три тысячи населенных пунктов, причем по упрощенной схеме.

Московская область ежегодно строила 800 километров газопровода и была лидером среди других субъектов РФ. По президентской программе необходимо проложить пять тысяч километров труб до конца 2022 года.

Люди выберут сами

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов подчеркнул, что вопрос газификации актуален не только для Подмосковья, но и для всей страны. Поэтому на него и обратил особое внимание президент России Владимир Путин.

Если Московская область, являясь лидером среди других регионов, строила 800 километров [газопровода] в год, то по президентской программе мы должны построить пять тысяч километров за полтора года Игорь Баранов генеральный директор «Мособлгаза».

В Подмосковье условий для выполнения президентской программы всего два: в границах населенного пункта должен быть газопровод, домовладение необходимо зарегистрировать.

«Социальная газификация по поручению президента должна быть завершена до 2022 года. Но это не значит, что условия бесплатного подвода газа закончатся прямо в 2022-м. Как только вы построите дом, зарегистрируете, когда бы вы это ни сделали, „Мособлгаз“ так же, как и вашим соседям, бесплатно проведет газ до границ», — пояснил Баранов.

Люди сами выбирают, куда подвести газопровод. При возникновении каких-либо вопросов региональные власти намерены решать их оперативно.

«Мособлгаз» разработал графики для каждого населенного пункта — когда в нем начнутся работы по строительству уличных сетей. Сделано это в первую очередь для удобства жителей, чтобы они четко ориентировались по срокам и могли либо заказать комплексную услугу уже по самому участку у «Мособлгаза», либо обратиться к другой организации.

«Чтобы, когда придет газ к границе участка, уже работы внутри тоже были выполнены и тепло быстрее поступило в дома. <…> Заявок не требуется. По всем населенным пунктам мы пойдем по графикам», — уточнил Баранов.

Не просто газ до границы

Президентский проект, добавил глава «Мособлгаза», предполагает в течение полутора лет догазификацию почти трех тысяч населенных пунктов. Голубое топливо до границ земельных участков подведут бесплатно для 300 тысяч человек.

Для прокладки газа непосредственно на участке по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева специалисты сделали удобные калькуляторы. Жителю региона придется заключить всего один простой договор, по нему компания выполнит проектирование строительства внутри участка и установит оборудование.

Замглавы городского округа Ступино Юрий Михалев напомнил, что право на газ есть у всех владельцев домов в Московской области.

«Независимо от того, собственник это или нет, у него есть домовладение в Московской области. <…> Он имеет право на газ», — сказал он на встрече с жителями села Ивановского.

Михалев пояснил, что при отсутствии на участке объекта капитального объекта подключать газ не к чему. Но если дом появится в период действия программы — его достроят до конца 2022 года, — то газ подключат по такой же упрощенной схеме.

В Ивановском проектная документация уже прошла экспертизу, и топливо в село пустят в рамках проекта социальной газификации. Порядок его подведения непосредственно к домам тоже простой и понятный.

«Достаточно трех документов, если населенный пункт уже газифицирован: нужно подать заявление на сайте „Мособлгаза“, приложить документы на собственность и земельный участок», — сказал Михалев.

По нормативу газ будут пускать только в те дома, у которых есть собственник. Это обусловлено спецификой эксплуатации газового оборудования.

«Населенный пункт соответствует критериям президентской программы социальной газификации. <…> Я дал поручение, чтобы уже на следующей неделе вы здесь увидели строительную технику. С завтрашнего дня начнем разбивку трассы по вашим проектным решениям. Думаю, что в течение трех, максимум четырех месяцев мы закончим полностью работы по вашему населенному пункту. У меня нет сомнений, что это будет сделано», — обрадовал жителей Ивановского Игорь Баранов.

По завершению всех работ территорию газифицированного села приведут в изначальный вид.