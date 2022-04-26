Филиал Центральной психиатрической больницы отремонтировали в Лосино-Петровском

Ремонт завершили в филиале Центральной психиатрической больницы в Лосино-Петровском. Как рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, он включал внутренние отделочные и сантехнические работы, замену окон, дверей и инженерных коммуникаций.

«Необходимо создавать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников. В регионе продолжается масштабная работа по текущим ремонтам наших учреждений», — сказала Светлана Стригункова.

Она добавила, что с начала 2021 года в Московской области отремонтировали более 130 объектов здравоохранения.

Ранее стало известно, что в Ногинской центральной районной больнице отремонтировали терапевтическое и неврологическое отделения.

16 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт акции «Доброе дело» в школах Подмосковья.