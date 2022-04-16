Андрей Воробьев дал старт акции «Доброе дело» в школах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт акции «Доброе дело», сдав гуманитарную помощь для жителей Донбасса в Первомайской школе в Истре. Глава региона пояснил, что тоже хотел внести свой вклад в проект, который организовали дети.

«Большая акция „Доброе дело“ проходит по всей Московской области. Здесь, пожалуй, самое необходимое — детское питание памперсы, вода. Родители тоже поддержали, им приятно, что их дети делают добрые дела. Мне кажется, сейчас вряд ли кто-то может остаться в стороне», — сказал Воробьев.

Идея создания акции принадлежит ученикам гимназии имени Примакова. На прошлой неделе они встретились с популярным блогером Владом Кобяковым, обсудили самые разные темы, в том числе поговорили и о ситуации на Украине. По итогу ребята выступили с инициативой организовать пункты сбора гумпомощи для людей из ЛДНР прямо в школах. Идею школьников поддержал и губернатор Московской области.

Директор Первомайской школы Марина Цыганова отметила, что ученики ранее уже проводили акцию «Окажи помощь Донбассу». Тогда собирали крупы, сахар, продуктовые наборы. Школьники отнеслись к этому с большим энтузиазмом и воодушевлением.

«И в этот раз дети активно начали собирать гуманитарную помощь. Начальные классы приносят в основном канцелярские принадлежности, тетрадки, книжки. А старшеклассники — воду, детское питание, средства гигиены. Педагоги тоже подключились», — рассказала она.

Источник фото: телеканал «360»

В акции «Доброе дело» принимают участие 1,2 тысячи школ Подмосковья. Уже собрано более 35 тонн гуманитарной помощи. В течение недели учащиеся оставляли игрушки, подарки детям и товары первой необходимости. В коробки с «гуманитаркой» волонтеры кладут рисунки школьников о мире, добре и дружбе.

Источник фото: телеканал «360»

«Я сама принимала участие в этой акции, приносила продукты, в которых нуждаются люди, средства личной гигиены, а также детское питание. Все ребята в нашей школе несут сюда канцелярию, воду и много других вещей. Мне кажется, это очень важно, ведь в такой сложной ситуации людям нужно практически все», — поделилась одна из старшеклассниц.

В субботу, 16 апреля, присоединиться к детям и принести гуманитарную помощь в школу могут и взрослые.

Источник фото: телеканал «360»

Также сбор гумпомощи проходит в 130 волонтерских пунктах Подмосковья. Там работают 1,8 тысячи добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru. Больше всего необходимы жителям Донбасса продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия. Важно, чтобы товар был в индивидуальной упаковке, продукты питания — с длительным сроком хранения, вес одного товара должен быть не более шести килограммов.

Из школ гуманитарная помощь передается в волонтерские пункты муниципалитетов, потом ее доставляют в распределительный центр Домодедова, а затем — в ЛНР, ДНР и освобожденные территории Украины. Совместными усилиями с конца февраля для жителей Донбасса собрали уже почти 900 тонн гуманитарного груза.

Ранее Воробьев призвал уполномоченных по правам ребенка во всей России принять участие в акции «Доброе дело».