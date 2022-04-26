Отделение эндокринологии открыли в областной больнице Балашихи

Новое эндокринологическое отделение открыли в филиале № 3 балашихинской областной больницы. Врачи могут оказывать помощь одновременно 30 пациентам.

В открывшемся эндокринологическом отделении оборудованы шесть палат. Они рассчитаны на 30 человек с тяжелыми случаями гормональных заболеваний. В основном медики помогают диабетикам.

«Сахарный диабет — весьма коварное заболевание, оно повышает смертность от сердечно-сосудистых патологий в разы. <…> Сахарный диабет при неаккуратном отношении со стороны пациентов бывает приводит к декомпенсации углеводного обмена. И в таком случае пациенты к нам поступают уже по скорой помощи», — отметил исполняющий обязанности заведующего эндокринологического отделения филиала № 3 ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» Владимир Кочетов.

Чаще всего в медучреждение поступают люди с последней стадией сахарного диабета. В этом случае не удается самостоятельно стабилизировать уровень глюкозы. Сейчас свое здоровье здесь поправляют 19 пациентов. За месяц существования отделения 50 человек уже выписались. Больница специализируется и по другим направлениям.

«Наш стационар многопрофильный, он состоит из 10 отделений — это отделения реанимации, гинекология, хирургия, травматология, ортопедия, эндокринология, кардиология детского отделения и отдельно стоящий корпус инфекционного отделения», — перечислил заведующий филиалом больницы Вадим Востров.

Филиал № 3 областной больницы в Балашихе еще летом вернулся в прежний режим работы. Ранее его перепрофилировали под прием пациентов с ковидом.