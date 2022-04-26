Ремонт двух отделений больницы завершили в Ногинске

В Ногинской центральной районной больнице отремонтировали терапевтическое и неврологическое отделения. Здесь покрасили стены и потолки, заменили напольное покрытие и светильники, сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

«Оба отделения стали более комфортными как для пациентов, так и для медицинских работников. Важно, что на время ремонта прием пациентов не приостанавливался — работы велись поэтапно. На данный момент ведется закупка новой мебели для отделений», — сообщила Светлана Стригункова.

Терапевтическое и неврологическое отделения Ногинской больницы рассчитаны в общей сложности на 90 коек круглосуточного пребывания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из Подмосковья в ДНР отправится фура с пятью тоннами лекарств для детского нейрохирургического отделения,