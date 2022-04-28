Фигуристы Навка и Чернышев представят в Подмосковье бесплатное шоу «Бременские музыканты»

Шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты» покажут в 22 округах Подмосковья в мае бесплатно. Постановщики — чемпионы в танцах на льду Татьяна Навка и Петр Чернышев.

Жители и гости Подмосковья увидят зрелищные выступления на открытых площадках, отметила министр культуры и туризма региона Елена Харламова.

«Шоу „Бременские музыканты“, которое мы откроем в Шаховской, а завершим в Видном, станет своего рода продолжением ледовых шоу, которые проходили зимой Елена Харламова.

Минувшей зимой по всему Подмосковью показывали большое бесплатное шоу «Ледниковый период» — его продюсером был заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

Фигуристы выступали на катках в парках и на площадях. Свыше 170 тысяч человек стали зрителями.

«Уверена, что и новое шоу придется по душе жителям и гостям Подмосковья», — отметила Елена Харламова.

Продолжительность шоу «Бременские музыканты» — час. Вход свободный.

Программа выступлений

1 мая

• Шаховская — городской парк, парк аттракционов, улица Базаева, 15:00;

• Волоколамск — площадь перед администрацией, Революционная улица, дом №5, 18:30.

2 мая

• Солнечногорск — набережная озера Сенеж, улица Безверхова, 15:00;

• Красногорск — площадь перед Домом культуры «Подмосковье», улица Ленина, дом №3, 19:00.

3 мая

• Можайск — площадь перед Дворцом спорта «Багратион», улица Мира, дом № 15, 15:00;

• Наро-Фоминск — Центральный парк, улица Парк Воровского, 19:00.

7 мая

• Дубна — набережная имени Менделеева, 15:00;

• Сергиев Посад — парк «Скитские пруды», улица Вифанская, 19:00.

8 мая

• Королев — площадь перед Центральным дворцом культуры имени Калинина, 15:00;

• Мытищи — площадь перед Домом культуры «Яуза», улица Мира, 2А, 19:00.

14 мая

• Ногинск — Центральный городской парк, улица Леснова, 15:00;

• Балашиха, микрорайон Железнодорожный, Пестовский парк, улица Луговая, 19:00.

15 мая

• Люберцы — парк «Наташинские пруды», роллердром, улица Митрофанова, 15:00;

• Одинцово — площадь перед администрацией, улица Маршала Жукова, 28, 19:00.

21 мая

• Орехово-Зуево — парк 30-летия Победы, улица Мадонская, 15:00;

• Егорьевск — парк «200 лет Егорьевску», улица Майора Удачина, 19:00.

22 мая

• Коломна — конькобежный центр «Коломна», улица Набережная реки Коломенки, 7, 15:00;

• Зарайск — Центральный парк культуры и отдыха, улица Советская, 28А, 19:00.

28 мая

• Чехов — площадь перед администрацией, Советская площадь, 3, 15:00;

• Подольск — парк имени Талалихина, улица Рабочая, 5Б, 19:00.

29 мая

• Домодедово — парк «Елочки», Каширское шоссе 107, 15:00;

• Видное — площадь перед кинотеатром «Искра», Советский пр., 2, 19:00.