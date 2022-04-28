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    28 апреля 2022, 18:21

    Фигуристы Навка и Чернышев представят в Подмосковье бесплатное шоу «Бременские музыканты»

    Анастасия Аброськина

    Шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты» покажут в 22 округах Подмосковья в мае бесплатно. Постановщики — чемпионы в танцах на льду Татьяна Навка и Петр Чернышев.

    Фигуристы Навка и Чернышев представят в Подмосковье бесплатное шоу «Бременские музыканты» | Изображение 1

    Жители и гости Подмосковья увидят зрелищные выступления на открытых площадках, отметила министр культуры и туризма региона Елена Харламова.

    «Шоу „Бременские музыканты“, которое мы откроем в Шаховской, а завершим в Видном, станет своего рода продолжением ледовых шоу, которые проходили зимой

    Елена Харламова.

    Минувшей зимой по всему Подмосковью показывали большое бесплатное шоу «Ледниковый период» — его продюсером был заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

    Фигуристы выступали на катках в парках и на площадях. Свыше 170 тысяч человек стали зрителями.

    «Уверена, что и новое шоу придется по душе жителям и гостям Подмосковья», — отметила Елена Харламова.

    Фигуристы Навка и Чернышев представят в Подмосковье бесплатное шоу «Бременские музыканты» | Изображение 2

    Продолжительность шоу «Бременские музыканты» — час. Вход свободный.

    Программа выступлений

    1 мая

    • Шаховская — городской парк, парк аттракционов, улица Базаева, 15:00;

    • Волоколамск — площадь перед администрацией, Революционная улица, дом №5, 18:30.

    2 мая

    • Солнечногорск — набережная озера Сенеж, улица Безверхова, 15:00;

    • Красногорск — площадь перед Домом культуры «Подмосковье», улица Ленина, дом №3, 19:00.

    3 мая

    • Можайск — площадь перед Дворцом спорта «Багратион», улица Мира, дом № 15, 15:00;

    • Наро-Фоминск — Центральный парк, улица Парк Воровского, 19:00.

    7 мая

    • Дубна — набережная имени Менделеева, 15:00;

    • Сергиев Посад — парк «Скитские пруды», улица Вифанская, 19:00.

    8 мая

    • Королев — площадь перед Центральным дворцом культуры имени Калинина, 15:00;

    • Мытищи — площадь перед Домом культуры «Яуза», улица Мира, 2А, 19:00.

    14 мая

    • Ногинск — Центральный городской парк, улица Леснова, 15:00;

    • Балашиха, микрорайон Железнодорожный, Пестовский парк, улица Луговая, 19:00.

    15 мая

    • Люберцы — парк «Наташинские пруды», роллердром, улица Митрофанова, 15:00;

    • Одинцово — площадь перед администрацией, улица Маршала Жукова, 28, 19:00.

    21 мая

    • Орехово-Зуево — парк 30-летия Победы, улица Мадонская, 15:00;

    • Егорьевск — парк «200 лет Егорьевску», улица Майора Удачина, 19:00.

    22 мая

    • Коломна — конькобежный центр «Коломна», улица Набережная реки Коломенки, 7, 15:00;

    • Зарайск — Центральный парк культуры и отдыха, улица Советская, 28А, 19:00.

    28 мая

    • Чехов — площадь перед администрацией, Советская площадь, 3, 15:00;

    • Подольск — парк имени Талалихина, улица Рабочая, 5Б, 19:00.

    29 мая

    • Домодедово — парк «Елочки», Каширское шоссе 107, 15:00;

    • Видное — площадь перед кинотеатром «Искра», Советский пр., 2, 19:00.