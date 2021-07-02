Фестиваль искусств Чайковского начался в Клину. Там учли все меры безопасности
Международный фестиваль искусств имени Чайковского в Клину организовали с соблюдением мер безопасности. Он начал принимать гостей 1 июля. При входе проверяют QR-коды вакцинации. Об этом рассказали в Минкультуры Подмосковья.
Фестиваль открыли в музее-заповеднике имени Чайковского. Министр культуры Подмосковья Елена Харламова отметила, что здесь учли все требования безопасности.
При входе мы проверяем у жителей QR-коды в соответствии с постановлением губернатора. В ситуации коронавируса мы живем второй год, но нам удается сохранить наш фестиваль. И мы подготовили программу, которая порадует нашу публику
Для зрителей подготовили шесть музыкальных вечеров. Здесь выступят выдающиеся исполнители. Среди них Денис Мацуев, «Солисты Москвы» под управлением народного артиста Юрия Башмета, театр «Геликон-опера», джазмены.
Завершит фестиваль большой концерт-спектакль «Шекспир. Шостакович. Гамлет» с Евгением Мироновым в главной роли.
Искусство оберегает от всех бед. Сейчас период сложный. И от нас, исполнителей, требуется еще большая ответственность. Глубокий поклон губернатору, который поддержал фестиваль
Фестиваль проходит при соблюдении всех мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.