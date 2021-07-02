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    02 июля 2021, 13:05

    Фестиваль искусств Чайковского начался в Клину. Там учли все меры безопасности

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Международный фестиваль искусств имени Чайковского в Клину организовали с соблюдением мер безопасности. Он начал принимать гостей 1 июля. При входе проверяют QR-коды вакцинации. Об этом рассказали в Минкультуры Подмосковья.

    Фестиваль искусств Чайковского начался в Клину. Там учли все меры безопасности | Изображение 1

    Фестиваль открыли в музее-заповеднике имени Чайковского. Министр культуры Подмосковья Елена Харламова отметила, что здесь учли все требования безопасности.

    При входе мы проверяем у жителей QR-коды в соответствии с постановлением губернатора. В ситуации коронавируса мы живем второй год, но нам удается сохранить наш фестиваль. И мы подготовили программу, которая порадует нашу публику

    Елена Харламова.

    Для зрителей подготовили шесть музыкальных вечеров. Здесь выступят выдающиеся исполнители. Среди них Денис Мацуев, «Солисты Москвы» под управлением народного артиста Юрия Башмета, театр «Геликон-опера», джазмены.

    Фестиваль искусств Чайковского начался в Клину. Там учли все меры безопасности | Изображение 2

    Завершит фестиваль большой концерт-спектакль «Шекспир. Шостакович. Гамлет» с Евгением Мироновым в главной роли.

    Искусство оберегает от всех бед. Сейчас период сложный. И от нас, исполнителей, требуется еще большая ответственность. Глубокий поклон губернатору, который поддержал фестиваль

    Юрий Башмет.
    Фестиваль искусств Чайковского начался в Клину. Там учли все меры безопасности | Изображение 3

    Фестиваль проходит при соблюдении всех мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.