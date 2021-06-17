Пьеса «Гамлет» в исполнении Миронова и Башмета прозвучит на фестивале в Клину

Известную пьесу мировой драматургии покажут в новом формате на Международном фестивале искусств имени Чайковского в Клину. Это будет пронзительный концерт-спектакль «Шекспир. Шостакович. Гамлет» с народным артистом России Евгением Мироновым в главной роли. Выступление состоится 11 июля.

Автором идеи спектакля-концерта стал Миронов. Для него это уже третий опыт исполнения «Гамлета» на сцене, рассказали в Минкультуры Подмосковья.

Знаменитая пьеса прозвучит и в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» — под управлением Юрия Башмета.

Ее постановщиком выступила Марина Брусникина, а Миронов получил роль чтеца, выступление которого будет тесно связано с музыкой Дмитрия Шостаковича.

В концертном варианте невозможно прочитать всю пьесу. И если я что-то не договариваю, то за меня договаривает музыка. И наоборот Евгений Миронов.

Он подчеркнул, что особенно ценно «находиться в партнерстве с гениальной музыкой Шостаковича».

«Лично для меня это огромное удовольствие работать с Женей Мироновым и вместе с ним создавать наш новый совместный проект. И тема фантастическая — Гамлет. И музыка. Она просто невероятно сильная. Шостакович создал настоящий шедевр», — поделился Юрий Башмет.

С 1 по 11 июля Клин примет гостей Международного фестиваля искусств Чайковского. Он состоится уже в седьмой раз. Перед зрителями выступят выдающиеся музыкальные коллективы и исполнители.

Билеты уже в продаже на сайте и в кассах музея Чайковского в Клину.