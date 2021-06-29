Артисты театра «Геликон-опера» устроили флешмоб в преддверии фестиваля Чайковского в Клину

Необычный флешмоб устроили артисты хора театра «Геликон-опера» на Ленинградском вокзале. Мероприятие посвятили фестивалю искусств П. И. Чайковского в Клину, который пройдет с 1 по 11 июля. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского стартует в Клину 1 июля и продлится до 11 июля. В преддверии этого события хор «Геликон-оперы» вместе с участниками молодежной программы оперных артистов исполнили сочинения великого композитора.

Почти все участники флешмоба были привиты от COVID-19. Об этом свидетельствовала надпись «Я вакцинирован» на бейдже у каждого артиста.

«Опыт фестиваля прошлого года, когда мы первые в стране в условиях локдауна провели open-air фестиваля Чайковского в Клину, показал, что наши зрители готовы соблюдать беспрецедентные меры безопасности. И в этом году мы обязательно их применим снова», — сказала министр культуры региона Елена Харламова.

Она отметила, что почти все артисты «Геликон-оперы» привились от коронавируса.

«Поэтому я уверена, что и в этом году фестиваль пройдет успешно и безопасно», — подчеркнула министр.

На Ленинградском вокзале организовали эксклюзивную выставку одного экспоната из фондов музея Чайковского в Клину. Сотрудники музея привезли уникальную перочистку в виде кабана, которая хранит следы чернил пера композитора.

«Кабан стал верным другом, свидетелем рождения многих сочинений, событий жизни и личных переживаний композитора», — пояснил художественный руководитель театра «Геликон-оперы», народный артист России Дмитрий Бертман.

Ленинградский вокзал для мероприятий выбрали неспроста, уточнил Бертман. Именно через него Чайковский ездил в Санкт-Петербург и обратно, а Клин был по пути.

«И именно отсюда люди поедут на фестиваль, чтобы получить незабываемые впечатления. Поэтому совместно с РЖД мы решили сделать здесь такой проект, флешмоб, где прозвучали произведения Чайковского, а также впервые в истории из музея-заповедника Чайковского представили оригинал одного из экспонатов. Каждый год Клин принимает фестиваль, который проходит при поддержке правительства Московской области, и мы, как театр, принимаем в нем участие», — заключил Дмитрий Бертман.