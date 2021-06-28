Жителям Подмосковья рассказали о программе фестиваля Чайковского

Международный фестиваль искусств имени Чайковского в Клину проведут с соблюдением всех мер безопасности. Он состоится с 1 по 11 июля. Посетителей ждут фрагменты известных балетов, вечера джаза и не только.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

В первый же день, 1 июля, гости увидят гала-концерт артистов балета под руководством Николая Цискаридзе.

На сцене покажут отрывки одних из самых известных балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Это отметили в Минкультуры Подмосковья.

На следующий день, 2 июля, пройдет вечер джаза. Программу представят джазмен Вадим Эйленкриг, певица Мария Карне и симфонический оркестр «Новая Россия».

А выдающийся пианист Денис Мацуев и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета выступят перед зрителями уже 3 июля.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

Театр «Геликон-опера» готов удивлять гостей 4 июля. Артисты представят известные фрагменты не только из произведений Чайковского, но и его любимых композиторов из Италии.

Концерт талантливых молодых музыкантов проведут 6 июля. На сцену поднимутся стипендиаты губернатора Подмосковья и солисты юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета.

Фортепиано с виолончелью прозвучат на фестивале и 8 июля. Летние ноты можно услышать на концерте «Сказка жизни».

А народный артист СССР Владимир Федосеев и его Большой симфонический оркестр имени Чайковского присоединятся к программе 10 июля.

Фестиваль завершат 11 июля крупным концертом-спектаклем «Шекспир. Шостакович. Гамлет» с народным артистом России Евгением Мироновым в главной роли.

Полная программа и билеты на события фестиваля доступны на сайте и в кассах Музея-заповедника имени Чайковского.