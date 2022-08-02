Фермеры подали 12 заявок на участие в программе «Подмосковные 10 гектаров»

Аграрии области подали 12 заявок на участие в программе «Подмосковные 10 гектаров». По ней фермеры могут получить землю в безвозмездную аренду сроком до шести лет. Об этом рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

В пилотном проекте участвует три округа Подмосковья: Лотошино, Серебряные Пруды и Шатура. Общая площадь, на которую уже претендуют фермеры, составила 530 гектаров.

«Это почти половина от всех земель общей площадью 1070 гектаров, которые предусмотрены проектом», — рассказал зампред.

Земледельцы уже получили 338 гектаров по программе. В планах — добавить в проект еще 500.

«Подмосковные 10 гектаров» должны помочь фермерам увеличить производство и создать новые рабочие места. Программа также дает возможность ввести в оборот земли, которые не использовались раньше.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить объем сельхозземель Подмосковья до 950 тысяч гектаров. Это планируют сделать до конца этого года.