Воробьев поручил увеличить объем сельхозземель Подмосковья до 950 тысяч гектаров

Власти Подмосковья переводят неиспользуемые земли в сельскохозяйственный оборот. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца этого года общая площадь участков для выращивания сельскохозяйственной продукции должна увеличиться до 950 тысяч гектаров. Об этом глава региона заявил на совещании с правительством.

Воробьев напомнил, что в 2014 году в Московской области в сельском хозяйстве задействовали менее 500 тысяч гектаров, до конца года площадь таких земель должна увеличиться до 950 тысяч гектаров.

«Абсолютное большинство участников сегодняшнего совещания — и главы, и министры — занимались этой работой все прошедшие годы. Безусловно, это дает результат как по зерновым, овощам, так и по всему, что касается фермерского хозяйства», — заявил губернатор Московской области.

Глава Подмосковья напомнил, что в регионе действует программа «10 гектаров Подмосковья» для поддержки фермеров. Аграрии получают участки в бесплатное пользование под обязательство обеспечить высокий урожай.

«Кто-то берет 50 гектаров, кто-то берет 100. Весь вопрос — в инвестициях в эту землю, которые делаются, чтобы убедиться в ее эффективности. Считаю, что эту программу мы должны продолжить», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который позволит вводить в сельхозоборот неиспользуемые участки земли, которые находятся в частных руках.

Накануне заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что на сегодняшний день в сельскохозяйственный оборот вводится 13 участков общей площадью 626 гектаров. Он пояснил, это часть программы по обеспечению продовольственной безопасности региона и импортозамещению иностранной сельхозпродукции.