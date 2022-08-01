Площадь участков по проекту «Подмосковные 10 гектаров» увеличат еще на 200 га

В рамках программы «Подмосковные 10 гектаров» поступило уже 12 заявок от фермеров, заявил министр сельского хозяйства Владислав Мурашов. По его данным, эти заявки охватывают почти половину территорий, которые были включены в проект для поддержки фермерского хозяйства.

«У нас сегодня в проекте 1070 гектаров. Подано 12 заявок от фермеров на 530 гектаров. То есть мы уже по 49% земель точно знаем, кто их будет использовать и вовлекать в оборот», — сообщил Мурашов губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву на заседании регионального правительства.

Министр уточнил, что на сегодняшний день в рамках проекта уже заключили семь сделок, пять находятся в работе и будут завершены в ближайшее время.

«Срок предоставления земель короткий — всего 15 дней. Коллеги из Минимущества очень оперативно все держат на контроле. Это важно, чтобы наши фермеры видели, что раз мы обещали предоставить землю быстро и оперативно, мы это делаем», — добавил он.

Источник фото: телеканал «360»

Мурашов обратил внимание, что если сейчас в программе задействовано 1070 гектаров, то еще неделю назад было на 200 гектаров меньше.

«Тоже вышло распоряжение Минимущества, и мы увеличили площадь участков по этому проекту на 200 гектаров. И еще на 200 гектаров планируем увеличить в ближайшее время. Поэтому площадь будет расти постоянно», — подчеркнул министр.

По его словам, проект стал востребованным среди фермеров, поэтому его будут развивать дальше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить перевод неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Глава региона подчеркнул, что до конца этого года общая площадь участков для выращивания сельскохозяйственной продукции должна увеличиться до 950 тысяч гектаров.