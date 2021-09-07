Названы лучшие отели Подмосковья для осенних выходных

В Московской области осенью можно хорошо провести время с семьей после тяжелой рабочей недели. Например, отдохнуть на берегу водоемов и живописных лесов и насладится вкусной едой. В комитете по туризму назвали топ-5 самых комфортных и интересных отелей Подмосковья.

Бутик-отель Seneshal

Бутик-отель, расположенный у жемчужины Подмосковья — озера Сенеж — в Солнечногорском округе, достоин уровня августейших особ. Тут можно прогуляться по зеленым аллеям в окружении вековых сосен и ненароком проникнуться легендой о Екатерине Великой и ее коне Сенешале. Отель имеет интерьер в стиле французского шале, в номерах разместилась изысканная мебель ручной работы. В ресторане гости могут попробовать блюда из русской коптильни, которые готовят по дворянским рецептам. Завершить прогулку здесь можно на вертолете.

Загородный отель Les Art Resport

В поселке Дорохово Рузского округа расположен отель, где приятно дышится смешанным лесом и праздничной хвоей. Эти ароматные породы использованы в отделке номеров и коттеджей. Здесь имеется большая территория для прогулок. Отель работает по системе «Все включено». Для семей в номере имеется все необходимое, чтобы маленьким детям было комфортно. Еще тут есть разнообразное детское меню. Также есть специальные номера для тех, кто едет с питомцем. У животных будет спальное место, посуда и гигиенические принадлежности. Отдыхающим в отеле советуют посетить расположенную рядом ферму с пятнистыми оленятами.

Загородный клуб Artland

Этот клуб расположен в Балашихе. Здесь имеются номера, апартаменты и три коттеджа с баней, подогреваемой купелью и собственной мангальной зоной. Дома построены из цельного бруса архангельской сосны. Гостей приятно удивит индивидуальный дизайн интерьера. В загородном клубе есть собственное фермерское хозяйство — в ресторане и гриль-баре блюда готовят из натуральных продуктов. Также на ферме имеется зоопарк. Как правило, кролики не оставляют гостей равнодушными. Желающие всегда могут посетить конный клуб и водоем, где можно порыбачить.

Экоотель «Лепота»

Этот отель расположен в деревне Вотря Талдомского округа. Он представляет собой архитектурный ансамбль с острыми башенками, сложенный из цельного бруса. Гости отеля могут остановиться в главном здании — четырехзвездочном экоотеле, построенном из мачтовой сосны. Также можно арендовать коттедж. Всего на территории расположены семь коттеджей. Гости также могут насладиться прогулками, игрой в пейнтбол на специальной площадке, порыбачить на берегу реки Дубны и покататься на каяках.

Эко-отель Cosmos Collection Izumrudny Les

Отдых в этом отеле в поселке Нудольское Клинского округа можно сравнить с лесной сказкой. Гостям предлагают поселиться в уютном коттедже, оформленном в эко-стиле с верандой. Еще один вариант — гостиница. На огромной территории отеля посетителей ждет детская площадка, спортивный и банный комплексы, четыре ресторана. Также можно заглянуть в «Сафари-парк», в котором проживают 18 видов животных, или конюшню.