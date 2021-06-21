Количество новых больных ковидом в Подмосковье достигло рекорда

Количество зараженных коронавирусом в Подмосковье за сутки достигло 1,8 тысячи человек. О рекордных показателях объявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Количество выявлений в сутки достигло 1,8 тысячи человек. Это наш абсолютный рекорд: ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению за день», — сказала Стригункова.

За неделю количество больных COVID-19 возросло на 8,5 тысячи человек, или на 3%. В сутки выявляют около 1,8 тысячи зараженных коронавирусом.

Количество госпитализаций также увеличилось, в день в больницу попадают более тысячи человек. Из-за увеличения больных, которым требуется госпитализация, в регионе с 14 по 20 июня увеличили количество ковидных коек на 20% (на 2094 койки).

«Количество коек, которые мы дополнительно открыли за прошедшую неделю, — более двух тысяч. Это Волоколамск, Балашиха, Одинцово, Королев. Из крупных объектов открыт Госпиталь ветеранов войн на 500 коек», — сообщила Стригункова.

В воскресенье, 20 июня, пришлось Балашихинский родильный дом открыть на прием пациентов с коронавирусом.