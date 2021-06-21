Число желающих пройти вакцинацию в Подмосковье увеличилось в 4 раза

В Московской области увеличилось количество желающих сделать прививку от коронавируса в 4-4,5 раза. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев на совещании с зампредами региона.

«Вы знаете, что приняты меры по обязательной вакцинации определенных категорий работников. Мы видим большое количество желающих сделать вакцину. И в выходные дни, и даже в ночное время пункты работают», — сказал Воробьев.

Губернатор сообщил, что ситуация с коронавирусом ухудшается, за прошедшую неделю число заболевших COVID-19, кому потребовалась госпитализация, прибавилось на 1,5 тысячи человек. Система здравоохранения в области работает в напряженном режиме.

При этом количество людей, желающих пройти вакцинацию от коронавируса увеличилось в 4-4,5 раза. Минздрав России, по словам Воробьева, своевременно отправляет в регион новые партии препаратов.

«Я хотел бы сделать акцент на очень важное и содержательное выступление нашего президента, которое состоялось в субботу. Обратить внимание на то, что приняты беспрецедентные меры поддержки регионов», — добавил глава Подмосковья.