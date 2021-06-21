Сроки снижения заболеваемости ковидом спрогнозировали в России

Заболеваемость COVID-19 будет расти в течение трех недель. Через два месяца она пойдет на спад. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» дал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Считаю, что через одну-три недели заболеваемость достигает пика и выйдет на плато, понижение следует ожидать не ранее, чем через два месяца. К сожалению, видно, что в эту волну вирус распространяется быстрее», — приводит агентство слова собеседника.

Как отметил Тавадян, ранее специалисты полагали, что очередная вспышка заболеваемости ковидом произойдет осенью, однако она сдвинулась на лето. Он добавил, что эпидемическая ситуация в России будет зависеть от темпов вакцинации и от числа переболевших.

Ситуация с коронавирусом в России начала ухудшаться три недели назад. Ежесуточно медики стали выявлять все большее число случаев заражения SARS-CoV-2. За все время пандемии в стране зафиксировали 5 316 826 случаев ковида. От болезни умер 129 361 человек. Накануне математики из Санкт-Петербургского государственного университета подсчитали, что на этой неделе число ежесуточно выявляемых случаев заболевания может достигнуть 21 тысячи.