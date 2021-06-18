Подмосковные предприятия смогут подать заявку на вакцинацию онлайн

Руководители предприятий Подмосковья смогут подать заявку на вакцинацию онлайн. Сделать это им поможет портал по профилактике коронавируса.

Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, на сайте потребуется указать название организации, адрес, контактное лицо и сведения о количестве сотрудников, планирующих пройти вакцинацию.

Общее число работников должно быть не меньше 50 человек.

Для удобства компаний мы запустили такой онлайн-сервис. Он позволяет организовать вакцинацию на предприятии в один клик Светлана Стригункова.

Предожение распространяется на предприятия, работающие в Подмосковье. После заявки с каждой фирмой свяжется уже медицинская организация.

Ее представитель сообщит о времени и дате выезда бригады на предприятие.

Контролировать вакцинацию смогут через портал госуслуг с автоматической сверкой данных через федеральный регистр.

В Московской области объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. Регион уже приблизился к пиковым значениям второй волны по количеству заражений и госпитализаций.