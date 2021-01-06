Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к жителям региона в Рождественский сочельник. Он поздравил всех с наступающим Рождеством и пригласил отметить этот праздник в Московской области.

«Всех с наступающим Рождеством! Этот праздник — прежде всего про любовь, про то, что она значит в нашей жизни. Он теплый, домашний, семейный. Желаю провести его рядом с близкими! А завтра приезжайте праздновать в наши города — есть из чего выбрать», — написал губернатор Московской области в Instagram.

Рождество — один из главных христианских праздников. Православные верующие отметят его в ночь на 7 января. Накануне, 6 января, православные верующие отмечают сочельник. В последний день перед Рождеством традиционно готовятся 12 блюд, а также необходимо соблюдать определенные традиции и запреты.

Утренние службы в сочельник проходят в особой обстановке в ожидании праздника Рождества Христова. «360» побывал на литургии в Никольском соборе Красногорска. Как и во всех храмах России, богослужение здесь состоялось с соблюдением всех санитарных правил.

А еще в Подмосковье есть много интересных способов интересно и с пользой провести праздники. «360» составил гид по гуляньям, где каждый найдет себе занятие по душе.