«Фактически начинается празднование Рождества»: как в храмах Подмосковья прошли службы в сочельник

Утренние службы в сочельник проходят в особой обстановке в ожидании праздника Рождества Христова. «360» побывал на литургии в Никольском соборе Красногорска. Как и во всех храмах России, богослужение здесь состоялось с соблюдением всех санитарных правил.

В финале службы вынесли и поставили в центр храма свечу — символ Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении Иисуса Христа.

«Это как та звезда Вифлеемская, которую ждали волхвы, которая вела волхвов. Так и для нас эта свеча является символом вот этой звезды. И уже фактически начинается празднование Рождества», — рассказал настоятель Никольского собора Николай Летуновский.

В красногорском храме приняли все меры безопасности: нанесли на пол разметку, открыли гардероб, чтобы прихожане могли снять верхнюю одежду. Все присутствовавшие на службе были в масках и время от времени меняли их.

Утренняя служба длилась три часа. Впереди праздничное всенощное бдение, которое ознаменует Рождество Христово.