Верующие отмечают сочельник. Что можно и нельзя делать перед Рождеством

Православные верующие 6 января отмечают сочельник. В последний день перед Рождеством традиционно готовятся 12 блюд, а также необходимо соблюдать определенные традиции и запреты.

Рождество — один из главных христианских праздников. Православные верующие отметят его в ночь с 6 на 7 января. Накануне, в сочельник, к праздничному столу готовятся 12 постных блюд — по числу апостолов. Обязательными считаются кутья из пшеницы с добавлением орехов и меда, вареники и узвар — компот из сухофруктов. Опаздывать к ужину и выходить из дома во время застолья с близкими категорически нельзя. Зато после ужина можно пойти погулять.

В течение дня можно понаблюдать за изменением погоды. Раньше считалось, что после сочельника наступают сильные морозы. При этом теплая погода на Рождество говорит о том, что весна выдастся холодной.

Как и в другие религиозные праздники, в канун Рождества нельзя работать, выносить мусор и делать уборку. Кроме того, не стоит сквернословить и надевать старую одежду. На стол не разрешается ставить рыбные и мясные блюда. Верхушка елки должна быть украшена именно звездой, так как она является символом новости о рождении Иисуса Христа.