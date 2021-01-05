Окунуться в атмосферу праздника. Как провести Рождество в Подмосковье?

Для жителей и гостей Подмосковья на Рождество подготовили насыщенную программу. В праздничный день можно полюбоваться ледяными скульптурами, посетить уличные спектакли или отведать всевозможных угощений. Составили гид по гуляньям, где каждый найдет для себя занятие по душе.

Сергиев Посад

Первым окунуться в мир праздника предлагает жителям и гостям Подмосковья Сергиев Посад. Там проходит уличный театральный фестиваль «Под куполом Рождества». Яркие и запоминающиеся номера с короткими представлениями показывают артисты региона и столицы. Гости могут поучаствовать в музыкальных и интерактивных программах. На территории пешеходной зоны «Дорога к храму» покажут шоу-концерт, а также проведут зимние игры и устроят танцы.

Фестиваль открылся 2 января и проходит каждый день, с 17:00 до 19:00. Праздник завершится вечером 7 января. Сначала посетителям покажут сказку «Праздник Рождества», а затем детей позовут на «Веселую Коляду». Взрослые смогут присоединиться к колядкам в 18:00. Развлечения подготовили для людей всех возрастов. В сказочных декорациях и рядом с арт-объектами можно сделать памятные фотографии.

Истра

Полюбившая многим ярмарка «Сыр! Пир! Мир!» пройдет на Рождество в зимнем формате. Уже 6 января в Истре появится настоящий сказочный мини-город. Прогуляться можно будет по двум площадям и девяти улочкам среди 115 домиков. На время фестиваля «Мастерская Рождества» их жителями станут 100 фермеров и 40 ремесленников из 30 округов Подмосковья.

Площадка будет работать до 8 января. В течение трех дней можно будет попробовать и купить мед, сладости, выпечку, а также мясо, рыбу и всевозможные соленья. Свои товары представят и ремесленники.

Не замерзнуть поможет фуд-корт, где предложат согреться горячими напитками и вкусными блюдами. Еще на фестивале можно будет посетить мастерские, где свои таланты продемонстрируют подмосковные художники, кузнецы и гончары. Рождественскую атмосферу создадут в четырех фотозонах, где можно будет сделать тематические снимки. Кроме того, в мини-городе предусмотрели мобильный пункт почты. В любую точку мира можно будет отправить эксклюзивные открытки, серию которых выпустили специально к празднику.

Коломна

Здесь также подготовили насыщенную праздничную программу. Артисты уличного театра выступят перед зрителями в рамках фестиваля «Рождество в Коломне». На мероприятие лучше одеться потеплее и захватить с собой горячие напитки.

Также 7 января в Коломне пройдет фестиваль народной музыки и театра «Вертеп». Сначала московский театр «ТриЛика» покажет традиционное кукольное представление, а затем вертеп покажет коломенский камерный театр «Пилигрим». Вечер завершится романсами и духовной поэзией.

Подольск

Подольский сквер Поколений создаст праздничное настроение с помощью ледяных скульптур. Щелкунчика, Маугли, Русалочку и других сказочных персонажей изваяли 10 именитых мастеров со всех уголков страны для фестиваля «Сказки планеты Земля». Скульптуры вырезали из 33 тонн льда, привезенного из Екатеринбурга.

Победителей фестиваля уже определили, но их работы будут радовать жителей и гостей города до наступления тепла. Посетить сквер лучше в темное время, так как с подсветкой известные герои смотрятся особенно впечатляюще.

Звенигород

Посетителей фестиваля народных промыслов «Подмосковный умелец» ждет разнообразная рождественская программа. Гости праздника смогут приобрести натуральные фермерские продукты и поучаствовать в мастер-классах.

Кроме того, на «Ярмарке добрых дел» можно купить товары, которые своими руками сделали дети-инвалиды. Еще будет возможность поучаствовать в благотворительном аукционе. На 7 января запланирована программа «Рождественский стол православных народов». Главной темой ярмарки стали народные промыслы и ремесла.