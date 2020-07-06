«Это требует внимания и усилий». Главам округов Подмосковья поручили вовремя отрабатывать заявки жителей

Андрей Воробьев подчеркнул, что летом в области традиционно отдыхает большое количество людей. И необходимо обеспечить максимально комфортные условия для жителей, гостей области.

Это требует от всех нас большого внимания и усилий. И многие из вас, коллеги, планируют периодически отъезд, отпуск, время с семьей провести. Уважаемые главы, прошу вас обратить внимание на то, чтобы это ни в коем случае не сказывалось на работе вверенных вам служб Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что работа по благоустройству, ремонту или другим хозяйственным вопросам не может останавливаться. Так, по словам Воробьева, даже несмотря на время отпусков, «система в муниципалитетах на региональном уровне должна работать».

«Кто-то отдыхает, а кто-то продолжает косить и асфальтировать, убирать, строить и заниматься важными делами для региона и нашей страны», — добавил он.

Кроме того, отдельно Андрей Воробьев остановился и на вопросе, связанном с отключениями горячей воды. Он назвал это «важной и чувствительной темой».

А договаривались мы о том, что в этом году по отключению горячей воды максимально уйдем с 14 до десяти дней. По крайней мере должны видеть каждый год динамику по сокращению сроков, когда в МКД не поставляется горячая вода. Запрос на это большой у наших жителей. Понятно, что это комфорт Андрей Воробьев.

Однако он напомнил, что без профилактических работ обойтись пока что нельзя. Подготовка систем к зиме позволяет избежать сбоев и поломок или минимизировать их.

«Эта система так устроена, и все это прекрасно понимают, что без отключений и без профилактики мы можем не подготовиться к зиме. А этого мы позволить себе, естественно, не можем, поэтому отключения в нашей системе случаются в летнее время для того, чтобы дальше она работала без сбоев», — сказал губернатор.

И ранее, 2 июля, Андрей Воробьев подчеркнул, что хозяйственная повестка «никуда не делась» — он обратил особое внимание глав муниципалитетов на важность диалога с жителями.