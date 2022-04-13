«Это греет душу и вселяет надежду». Омбудсмен ЛДНР рассказала о детях, которых возьмут под опеку в Подмосковье
Омбудсмен Федоренко: Подмосковье первым примет в семьи детей из ДНР и ЛНР, это кредит доверия
Московская область все последние восемь лет была рядом с Донбассом, оказывала гуманитарную помощь, помогала детям с лечением и реабилитацией. Поэтому было принято решение, что первые 25 детей из ДНР и ЛНР смогут попасть в семьи именно из этого региона, рассказала «360» уполномоченная по правам ребенка в ДНР и ЛНР Элеонора Федоренко.
По ее данным, с 2014 года приблизительно шесть тысяч детей в Донбассе остались без родителей. Часть из них находится в России, часть — по состоянию здоровья осталась в безопасных зонах в народных республиках. У многих нужно восстанавливать документы, предстоит большая юридическая работа.
«Каждый из детей получает господдержку как в медицинских учреждениях, так и в социальных. Сейчас шквал обращений (от желающих взять ребенка в семью, — прим. ред.). Это греет душу и вселяет надежду. <…> Я надеюсь и верю, что с большой Россией каждый ребенок обретет семью», — сказала омбудсмен на форуме уполномоченных по правам детей в Красногорске.
Федоренко уточнила, что 25 детей, которые на следующей неделе приедут в Московскую область, — это семейные группы и дети с особенностями развития.
«Сделали акцент на трудноусыновляемых детях. <…> Для них найти просто семью достаточно трудно. И эти 25 ребят — это семейные группы, и это дети с особенностям и развития, там инвалидность, но не требующая постоянного пребывания в медучреждении. То есть дети, которые могут быть сразу определены в семьи, но требующие особого ухода», — пояснила она.
Федоренко добавила, что детей, которые получат временную опеку, определили именно в Московскую область, потому что регион всегда оказывал поддержку Донбассу. Она подчеркнула, что в дальнейшем будут формироваться и новые списки, одновременно идет и работа на законодательном уровне. Уполномоченный также отметила, что коллеги с украинской стороны никак не поддерживают с ней диалог, хотя интересы детей должны быть выше политических интересов.
Член комитета по социальной политике Совета Федерации Ольга Хохлова обратила внимание, что опыт Московской области дал толчок всем регионам, чтобы прилагать усилия для устройства детей-сирот. В Подмосковье нет детских домов, есть специальные семейные центры по усыновлению, и они, по ее мнению, являются примером для других субъектов страны.
Хохлова сообщила, что все предложения, которые были озвучены сегодня на форуме, комитет Совфеда возьмет в разработку.
«Чтобы не было преград для развития таких семейных центров, чтобы дети сироты получали жилье в тех регионах, где они родились и проживали и не мигрировали. Нам очень важно, чтобы в других регионах дети тоже оставались <…> Много областей, где нужны рабочие руки, вновь созданные семьи, чтобы демография развивалась в регионах. Над предложениями будем работать в Совфеде», — сказала она.
Сенатор подчеркнула, что сейчас многие российские семьи хотят помочь детям из Донбасса, потому что люди в России отзывчивы и готовы приходить на помощь. Но вместе с тем сейчас предстоит проработать законодательную базу, чтобы никаких проблем при оформлении опеки для ребят из ДНР и ЛНР, не было.