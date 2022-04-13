«Это греет душу и вселяет надежду». Омбудсмен ЛДНР рассказала о детях, которых возьмут под опеку в Подмосковье

Московская область все последние восемь лет была рядом с Донбассом, оказывала гуманитарную помощь, помогала детям с лечением и реабилитацией. Поэтому было принято решение, что первые 25 детей из ДНР и ЛНР смогут попасть в семьи именно из этого региона, рассказала «360» уполномоченная по правам ребенка в ДНР и ЛНР Элеонора Федоренко.

По ее данным, с 2014 года приблизительно шесть тысяч детей в Донбассе остались без родителей. Часть из них находится в России, часть — по состоянию здоровья осталась в безопасных зонах в народных республиках. У многих нужно восстанавливать документы, предстоит большая юридическая работа.

«Каждый из детей получает господдержку как в медицинских учреждениях, так и в социальных. Сейчас шквал обращений (от желающих взять ребенка в семью, — прим. ред.). Это греет душу и вселяет надежду. <…> Я надеюсь и верю, что с большой Россией каждый ребенок обретет семью», — сказала омбудсмен на форуме уполномоченных по правам детей в Красногорске.

Источник фото: телеканал «360»

Федоренко уточнила, что 25 детей, которые на следующей неделе приедут в Московскую область, — это семейные группы и дети с особенностями развития.

«Сделали акцент на трудноусыновляемых детях. <…> Для них найти просто семью достаточно трудно. И эти 25 ребят — это семейные группы, и это дети с особенностям и развития, там инвалидность, но не требующая постоянного пребывания в медучреждении. То есть дети, которые могут быть сразу определены в семьи, но требующие особого ухода», — пояснила она.

Федоренко добавила, что детей, которые получат временную опеку, определили именно в Московскую область, потому что регион всегда оказывал поддержку Донбассу. Она подчеркнула, что в дальнейшем будут формироваться и новые списки, одновременно идет и работа на законодательном уровне. Уполномоченный также отметила, что коллеги с украинской стороны никак не поддерживают с ней диалог, хотя интересы детей должны быть выше политических интересов.

Источник фото: телеканал «360»

Член комитета по социальной политике Совета Федерации Ольга Хохлова обратила внимание, что опыт Московской области дал толчок всем регионам, чтобы прилагать усилия для устройства детей-сирот. В Подмосковье нет детских домов, есть специальные семейные центры по усыновлению, и они, по ее мнению, являются примером для других субъектов страны.

Хохлова сообщила, что все предложения, которые были озвучены сегодня на форуме, комитет Совфеда возьмет в разработку.

«Чтобы не было преград для развития таких семейных центров, чтобы дети сироты получали жилье в тех регионах, где они родились и проживали и не мигрировали. Нам очень важно, чтобы в других регионах дети тоже оставались <…> Много областей, где нужны рабочие руки, вновь созданные семьи, чтобы демография развивалась в регионах. Над предложениями будем работать в Совфеде», — сказала она.

Сенатор подчеркнула, что сейчас многие российские семьи хотят помочь детям из Донбасса, потому что люди в России отзывчивы и готовы приходить на помощь. Но вместе с тем сейчас предстоит проработать законодательную базу, чтобы никаких проблем при оформлении опеки для ребят из ДНР и ЛНР, не было.