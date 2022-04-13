Российские семьи смогут взять под опеку детей из Донбасса. Им дали совет

Семьи, которые хотят взять под временную опеку детей из Донбасса, должны очень четко понимать, что ребятам потребуется реабилитация, помощь специалистов. Поэтому очень важно оценивать свои ресурсы взвешенно и подходить к такому решению ответственно, заявила «360» уполномоченный по правам детей в РФ Мария Львова-Белова.

Источник фото: телеканал «360»

На следующей неделе уже первые 25 детей из ДНР и ЛНР попадут в 10 приемных семей из Московской области, отметила она. Процесс идет, обращений от россиян, которые хотят помочь поступает огромное количество.

«Еще в 2014 году Минпросвещения был разработан порядок передачи под временную опеку детей из ДНР и ЛНР, поэтому пошли сейчас по этому же сценарию и первые 25 детей <…> уже попадут в 10 семей. [Среди ребят] есть и братья сестры, детишки с инвалидностью <…> Что важно для меня, что эти семьи будут выбираться под конкретных детей, то есть мы выбираем семьи для детей, исходя из тех потребностей и ресурсов, которые требуются для воспитания», — сказала омбудсмен.

Львов-Белова добавила, что к уполномоченным по правам детей поступает большое количество обращений от россиян. Люди пишут, что хотят взять ребенка, как это можно сделать. Есть и семьи, которые уже имеют такой опыт, есть те, кто пишет на эмоциональном отклике.

«Поэтому, что мне хочется сейчас посоветовать. Во-первых, очень важно чтобы каждая семья, которая на это идет и принимает это решение, все-таки оценила свои ресурсы. <…> Основная часть детей (которым требуется временная опека, — прим. ред) — это дети, которые долгое время находились в учреждениях, которые имеют инвалидность. Это дети, у которых много братьев и сестер. И поэтому мы должны понимать, что если мы берем этих детей то мы должны уметь работать с травмой», — сказала она.

Уполномоченный пояснила, что речь идет не только о сиротской травме, но и о травме боевых действий. Среди ребят, которым нужна помощь, есть те, которые могут по звуку отличать летящие снаряды, они рисуют поля сражений, военную технику. Поэтому, как подчеркнула омбудсмен, очень важна реабилитационная составляющая.

Источник фото: телеканал «360»

«Потому что мы не можем ошибиться. Поэтому те, кто желает принимать детей, те, кто готов к этому — это, конечно, должна быть подготовка, если семья такого опыта не имеет. <…> Эмоциональный отклик — это здорово, но должен быть профессионализм. Здесь мы ответственны», — сказала Львова-Белова.

В дальнейшем, по ее словам, данные детей могут занести в базу данных, по которой можно будет ориентироваться будущим приемным родителям.

Она отметила, что ранее получила принципиальное согласие от глав ЛНР и ДНР о том, что если дети не могут быть устроены на территории республик, то у них может быть возможность размещения в семьях российских граждан. Львова-Белова еще раз обратила внимание, что в случае устройства в семьи, важно помнить о реабилитации, о детском оздоровительном отдыхе.

«Мы должны понимать что этим детям сейчас требуется помощь специалистов — как медиков, так и психологов, педагогов <…> Чтобы время нахождения на территории РФ даром не прошло для них. Чтобы мы всем, чем смогли, их напитали. И семейное устройство — это один из этапов», — сказала она.