Воробьев призвал разрабатывать новые практики решения проблем детей-сирот

Московская область смогла добиться, чтобы в регионе не было детских домов. Вопросу будущего детей уделяется огромное внимание. Сейчас важно искать новые пути решения проблем, разрабатывать новые практики, чтобы внедрять их и в других субъектах страны, других городах, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Московской области нет детских домов. У нас есть специальные учреждения для тяжелых детей с инвалидностью, где нужен особый уход. Есть центры по усыновлению. Но детских домов у нас нет», — подчеркнул глава региона, выступая на форуме уполномоченных по правам ребенка в Красногорске.

Он отметил, что главной задачей сейчас является поиск новых способов решения проблемы детей, оставшихся без родителей.

«Сегодня здесь люди, которые посвятили свою жизнь — кто-то десятилетия, а кто-то в начале пути — тому, чтобы у каждого ребенка была забота. Это все чувствуют, когда кто-то когда-то в этой жизни приходил в дом малютки или детский дом. Зайти туда можно — выйти оттуда без слез нельзя», — сказал Воробьев.

Губернатор обратил внимание, что расходы Подмосковья на усыновление детей, поддержку ребят и семей составляют порядка 12 миллиардов рублей. Эти средства нужны для того, чтобы каждый ребенок мог расти в семье, ходить в школу, в театр, возвращаться каждый день не в детский дом, а к близким.

«А во-вторых, это, может быть, неудобно говорить вслух, когда речь идет о детях, — это еще и бюджету обходится меньше. То есть, если включить голову и искать способы, то можно найти хорошие решения, которые позволяют ребенка воспитать, которые не позволяют ему выйти из стен, ну, так скажем, в другой психологической кондиции», — пояснил он.

Воробьев добавил, что сегодня на форуме собрались люди, которые огромную часть жизни посвятили помощи детям.

«Я хочу вам за это сказать слова благодарности. Это очень благородно. И для нас это мероприятие очень важно, потому что все, что происходит здесь, позволит нам новые способы, новые практики реализовывать. Поэтому вы большие молодцы, так держать. Мы с вами», — заключил глава Подмосковья.