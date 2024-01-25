Эксклюзив 25 января 2024, 19:16 «Еще вчера было ясно, что без пяти минут найден». Хозяин Арчи скоро встретится со своим питомцем Хозяин потерявшегося пса Арчи заявил, что собака нашлась Телеканал «360»

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Тойтерьер Арчи, которого высадили из электрички в Чехове, нашелся. Хозяин собаки сообщил «360», что едет забирать питомца.

«Я сейчас своим ходом еду до Серпухова, а там кто подъедет, кто не подъедет, не знаю <…> Ну понятно было, еще вчера было ясно, что [Арчи] без пяти минут найден», — рассказал владелец животного.

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Уточняется, что собака находится в деревне Сандарово у местных жителей.

Телеканал «360»

Ранее хозяин Арчи рассказал подробности случившегося. Собака забежала в вагон электрички после того, как его хозяин вышел на станции. Пес был без ошейника и жетона с контактами владельца. Через некоторое время собака выбежала из поезда на станции в Чехове, хотя до этого сообщалось, что тойтерьера высадили из электрички после того, как хозяин поругался с другими пассажирами.

Мужчина искал Арчи больше недели. Для поисков собаки привлекли добровольцев и волонтеров. По словам хозяина тойтерьера, ранее с ним связывались неизвестные, которые сообщили, что нашли собаку. Однако оказалось, что с владельцем разговаривали мошенники.