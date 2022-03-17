Еще три станции скорой помощи появятся в Подмосковье до конца года

Три новые станции скорой помощи построят до конца года в Подмосковье. Их откроют в Кашире, Ленинском округе и Солнечногорске.

Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья. В новых зданиях предусмотрят помещения для выездных бригад, диспетчерской службы и не только.

Станции скорой помощи откроют в Кашире-3, микрорайоне «Выстрел» в Солнечногорске и городе Видное в Ленинском округе.

Они будут рассчитаны на 10, 15 и 20 бригад соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион взял курс на масштабную модернизацию в сфере здравоохранения. За прошлый год в области закупили более 340 машин скорой и 428 неотложек.