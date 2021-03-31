Еще четыре детских мини-сада откроют в Подмосковье 1 апреля

Четыре детских мини-сада заработают в Подмосковье 1 апреля. Один из них откроют в Химках, а три других — в Люберцах. Это отметила министра образования региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, ежегодно в Подмосковье прибавляется свыше 20 тысяч дошкольников. Чтобы сократить очереди в детские сады, создают не только большие новые учреждения, но и те, которые поменьше.

Разница между обычными детскими садами и мини-версиями состоит в том, что для стандартного нужна большая территория, а в некоторых округах пока что нет свободных для этого земель.

В Московской области 1 апреля заработают еще четыре новых мини-сада на 250 мест Ирина Каклюгина.

Всего до конца года запланировали открыть 27 мини-садов. Их строят по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«Все помещения комфортные, современные, ведь ребята будут проводить здесь много времени. Мини-сады не отличаются от обычных», — подчеркнула Каклюгина.

Недавно первые такие сады заработали в Балашихе, а вскоре к ним прибавится новое мини-учреждение в Путилкове.