Почти 30 мини-детсадов откроют в Подмосковье до конца года

27 мини-детсадов откроют в Подмосковье до конца этого года. Все они будут находиться в шаговой доступности.

Об этом губернатор области Андрей Воробьев рассказал телеканалу «Россия 24». Мини-детсады построят на первых этажах жилых домов или в школах. Он уточнил, что они ничем не будут отличаться от обычных детских садов. За детьми там будут следить воспитатели, а также давать им необходимые знания.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что дети перенимают привычки взрослых особенно активно в возрасте от трех до шести лет. В это время у ребенка закладывается отношение к вредным привычкам: никотину и алкоголю. Об этом сообщило ИА Nation News.