Детские мини-сады появятся в 10 городах Подмосковья в 2021 году

В 10 подмосковных городах появятся новые и современные детские мини-сады. Это позволит быстро решить проблему с нехваткой мест в густонаселенных микрорайонах. Первые три сада откроются уже через несколько недель в Балашихе. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что губернатор давал полгода на поиск быстрого решения проблемы с местами в детских садах. Такая проблема существует в густонаселенных микрорайонах. По словам министра, это связано с отсутствием участков и дорогой стройкой.

«У нас топ-5 районов, в которых самая высокая очередность. Это Красногорск, Балашиха, Одинцово, Химки и Ленинский округ. И мы назвали новый проект „Мини-сады“. Мы открываем мини-сады на самых „горящих“ территориях», — рассказала министр.

Первые три детсада появятся 1 марта в Балашихе. Каклюгина отметила, что в плане на этот год стоит 27 садов с общим количеством мест — 2,5 тысячи. План следующего года — 16, а на 2023-й год — 12 садов.

«Если все-таки пилот будет реализован успешно, мы будем пересматривать планы, чтобы увеличить количество детских садов. У нас в этом году в пилоте по мини-садам участвуют 10 городских округов. Самое большое количество мини-садов откроем в Одинцове — там будет шесть учреждений на 615 мест», — пояснила она.

Разница между обычным детским садом и мини-садом состоит в том, что для обычного необходима большая территория, а мини-сады можно сделать на первых этажах жилых или нежилых зданий.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, стандарт оформления мини-сада ничем не отличается от обычного. Там также будут игровые комнаты, спальные места и другие комнаты.

До 1 апреля откроются 17 мини-садов в Одинцове, Люберцах, Красногорске, Ленинском округе, Балашихе, Химках и Наро-Фоминске. До 1 июня будут открыты пять мини-садов в Мытищах, Долгопрудном, Пушкино и Балашихе. И до 1 сентября — еще два мини-сада в Ленинском округе.

Губернатор Андрей Воробьев положительно оценил идею с мини-садами. Он согласился, что в перечисленных городах действительно существует нехватка мест. Он поблагодарил коллег за важную работу.

«Но я хотел бы увидеть ваш план на текущий год. Сколько и где, в чем нужна помощь по открытию детских садов. Даю вам две недели для того, чтобы вы эту картину мне предоставили и показали», — сказал Воробьев.

Он также поручил сообщить о муниципалитетах, которые нуждаются в детских садах, но не уделяют этой работе достаточного внимания.