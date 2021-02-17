Еще 95 земельных участков подготовили в Подмосковье для передачи многодетным семьям

Минмособлимущество за две недели согласовало предоставление 95 земельных участков семьям с тремя или более детьми в 14 округах Подмосковья. Общая площадь участков превысила 11 гектаров, рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Наталья Адигамова уточнила, что с начала февраля администрация Егорьевска подготовила 24 земельных участка для многодетных семей своего округа, в Богородском округе подготовлены 13 участков, в Серпухове — 11, в Домодедове и Сергиево-Посадском — по 10 земельных участков, в Раменском и Озерах — по 8. Также по несколько участков готовы в городских округах Мытищи, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Истра, Ступино, Рузский и Волоколамский.

Помимо этого, министерство утвердило схемы 39 участков общей площадью 5,7 гектара для последующего предоставления многодетным семьям в городских округах Орехово-Зуевский, Рузский, Егорьевск, Богородский и Солнечногорск.

Ранее сообщалось, что земельные участки более чем для 160 многодетных семей передали Пушкинскому округу.