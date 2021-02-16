Раменский округ будет получать еще 40 млн рублей в год от аренды 12 участков

Сдача в аренду еще 12 новых участков будет приносить бюджету Раменского городского округа по 40 миллионов рублей в год. Это отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Она добавила, что участки передали в аренду в январе. Эти земли вовлекли в хозяйственный оборот.

«В хозяйственный оборот вовлекли более трех гектаров земель в поселке Спартак, селе Речицы и деревне Клишева», — уточнила Адигамова.

Как рассказал министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, передача участков под различные проекты важна для региона. Это помогает вовлекать земли в хозяйственный или экономический оборот и обеспечивать поступления в бюджет.

Все это необходимо для развития городских округов Подмосковья. Например, в Раменском городском округе передали в аренду еще 12 участков.

Земля не будет простаивать. На двух участках могут появиться магазины. На других 10 люди смогут построить дома или дачи для жизни Андрей Разин.

А ранее стало известно, что 1,1 тысячи земель с недвижимостью без регистрации проверят в Наро-Фоминске.